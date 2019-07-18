مجمع الملك فيصل بالطائف ينجح في إيقاف نزيف بالمخ لمريضة حامل

نجح الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، في إيقاف نزيف بالمخ لمريضة حامل بالشهر الثامن، كانت تعانِي من حالة صرع منذ ما يزيد عن 10 أعوام، تسبّب لها في كثير المشاكل الصحية والجسدية وحالات تشنج متعددة منذ عام .
وتمكّن الفريق الطبي من إيقاف معاناة المريضة من تشنجات أدخلتها في غيبوبة؛ حيث قرّر الطاقم الطبي إجراء عملية قيصرية؛ لإنقاذ الجنين وبعد العملية تمّ نقل المريضة للعناية المركزة.
وبعدها قرر الفريق الطبي إجراء عملية استغرقت حوالي 4 ساعات، وتمّ تفريغ كتلة دموية موجودة بالمخ وتحويل المريضة للعناية المركزة، وبدأت المريضة في استعادة الوعي بشكل كامل وهي بحالة جيدة الآن.
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