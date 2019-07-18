«الكتابة في العلاقات العامة».. ورشة عمل  بالتعاون مع جمعية «همة»

أقام مجتمع العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية «همة»، ورشة عمل بعنوان «الكتابة في العلاقات العامة»، قدّمها الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر استاذ الاعلام

وخبير في بناء الهوية وصناعة الصورة الذهنية ، المقام في مقر الجمعية مساء أمس الأربعاء، من الخامسة وحتى الثامنة مساءً .

وأفاد الدكتور عبدالرحمن أن «الاتصال أصبح اليوم عصب الحياة وجزء من حياتنا اليومية فالعلاقات العامة هي جوهر العملية الاتصالية ، كما أن الكتابة في العلاقات العامة

يجب أن تكون بعيدة عن صيغة المجهول والتحيز والمبالغة ويفضل أن تكون كتابة موضوعية ومختصرة مراعاةً لوقت القارئ».

كما ذكر الدكتور أنواع الاستراتيجيات المستخدمة في الكتابة بالعلاقات العامة منها: استراتيجية الإقناع ، استراتيجية التعاون لحل المشاكل، استراتيجية الدعاية للمؤسسة، استراتيجية الدعاية للقادة والمسؤولين .

Advertisements

وفي ختام الورشة شكر الدكتور عبدالرحمن مجتمع العلاقات العامة وجمعية همة لتنظيم وإقامة هذه الورشة ، وعّبر عن مدى اعجابه بمثل هذه البرامج المجتمعية والتي تخدم أهداف رؤية 2030 .

كما قدّم قائد مجتمع العلاقات العامة يحيى الزيلع شكره للدكتور عبدالرحمن، وتم توزيع الشهادات على الحضور .

ولبى مجتمع العلاقات العامة رغبة الكثير ممن لم يتمكنوا من حضور الورشة، بإعلانهم عن بث مباشر للورشة، التي بلغ عدد متابعيها ألف متابع .

