النقل تقف على جاهزية الطرق

تفقد وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، سير العمل واستعدادات وزارة النقل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1440 للوقوف على أعمال واستعدادات خدمة ضيوف الرحمن، ولضمان سلامة وانسيابية وكفاءة حركة تنقّل الحجاج، والتأكد من الجاهزية الكاملة للطرق التابعة للوزارة.

شارك في الجولة مستشار وزير النقل والمشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق والمتحدث الرسمي ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ومدير عام إدارة الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث المهندس سعد القحطاني، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي.

وتضمنت الجولة التفقدية الاطلاع على عددٍ من التجهيزات لخطة النقل، وخطة الطوارئ، ومتابعة أعمال المقاولين بالمنطقة وعلى سير الأعمال وجودة وسلامة الطرق، كما شهدت الوقوف على جاهزية الطرق التابعة لوزارة النقل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.