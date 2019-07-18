فعاليات حسن الوفادة في متحف ابن دحيم

اعتمدت محافظة سراة عبيدة انطلاق فعالية «حسن الوفادة» بمتحف ابن دحيم التراثي في سراة عبيدة.

بدأت الفعالية من مقر المحافظة باستعراض سيارة موديل 77، وأخرى موديل 74، ثم أقيم حفل خطابي، بحضور محافظ سراة عبيدة محمد آل جزوا الدوسري، ومدير الشرطة ورئيس البلدية ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من الأهالي والإعلاميين.

ألقيت قصيدة شعرية للشاعر عبدالله مقبول الزهيري، ثم شاهد الحضور عروضا فلكلورية من تراث المنطقة، بعدها تجول الحضور في المتحف الذي احتوى على العديد من القطع الأثرية والتراثية.

وتأتي هذه الفعالية التي تستمر 3 أيام ضمن مبادرة «حسن الوفادة» التي تُقام تحت شعار «مرحباً ألف» في عسير.