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46 ألف استشارة طبية خلال أسبوع

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قام مركز صحة 937 بحجز 58914 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11129 بلاغا، وأنهى 248 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت الصحة أن المركز قدم 46590 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة له 170216 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 53335 استفسارا.

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.


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