46 ألف استشارة طبية خلال أسبوع

وأوضحت الصحة أن المركز قدم 46590 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة له 170216 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 53335 استفسارا.
ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
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