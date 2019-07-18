برنامج تدريبي حقوقي لموظفي العمل

اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض أمس البرنامج التدريبي الخاص بالمختصين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول «النظام الدولي لحقوق الإنسان» الذي استمر 4 أيام. ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واستهدف البرنامج الذي شارك في تقديمه خبراء ومختصون من الأمم المتحدة تعزيز التعاون الوطني مــع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة، وأبرز المعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيـز على حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة.



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