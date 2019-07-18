أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير باكستان

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.



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