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بالصور.. صيف بريدة يجذب 422 ألف زائر
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - بريدة
بلغ عدد زُوار مهرجان صيف بريدة قرابة 422 ألف زائر ليعد المهرجان الأضخم والأشمل على مستوى منطقة القصيم.
وتفاعل زوار مهرجان صيف بريدة المقام على منتزه الملك عبدالله الوطني مع عروض المسرح المتنوعة التي جذبت أكثر من 25 ألف زائر منذ انطلاقة المهرجان بداية شوال المنصرم وحتى يوم أمس.
وتنوّعت فعاليات المسرح التي تقام يومياً من بعد الساعة العاشرة مساءً بين العروض الموسيقية المحلية والعالمية والفلكلورية، والاستعراضات البهلوانية، والسيرك، وعروض خفة اليد، وعروض الفرقة السورية الراقصة، والأغاني الوطنية، والعزف المنفرد على العود، ومسابقات للأطفال والكبار، وتختتم الفعاليات اليومية بالجوائز والسحوبات للحضور.
من جهته قال أحمد الخليفة المشرف التنفيذي للمهرجان إن المسرح يحظى بإقبال كبير وهذا منحهم الضوء الأخضر لمضاعفة الفعاليات والعروض الشيقة والمحببة للجمهور، مؤكداً أن المهرجان بشكل عام قدّم هذا الصيف محتوى مختلفاً ويرتقي إلى ذائقة الزوار من حيث تنوع الفعاليات وشمولها للفئات المستهدفة، وجودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي ساهم في بقاء الأسر داخل أروقته حتى ساعات الصباح الأولى من كل يوم.
وقدّم الخليفة شكره للداعم الأول للمهرجان الهيئة العامة للترفيه، وأمانة منطقة القصيم على تهيئتها الأرضية المناسبة لإقامة هذا المهرجان.
يُذكر أن مهرجان صيف بريدة هذا العام سجل أرقاماً مرتفعة ولافتة في أعداد الزوار وهذا بسبب مجموعة من العوامل أحدها البيئة العائلية الترفيهية المتميزة.
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