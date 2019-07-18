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الان تتابع تسليم أول رخصتي بناء للمستفيدين من خيار الأراضي المجانية بمحافظة الليث (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جرى اليوم، تسليم أول رخصتي بناء للمستفيدين من خيار الأراضي المجانية بمحافظة الليث ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، وفقا لصور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة على “تويتر”.
كما تم تسليم 79 أرض مجانية لعدد من المواطنين وسيتواصل توزيع 289 أرض لبقية المستفيدين.
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