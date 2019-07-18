الان تتابع عاجل .. وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعدم الانتشار النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعدم الانتشار النووي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعدم الانتشار النووي report this ad

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعدم الانتشار النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.