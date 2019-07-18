إليكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الأحوال المدنية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية نتائج القبول المبدئي لوظائف الأحوال المدنية في دولة المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة ( جندي أول – جندي ) للعنصر النسائي، وقد أشارت الإدارة على أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القوبل من خلال زيارة بوابة أبشر التوظيف.

إدارة الأحوال المدنية تتطلب من المتقدمات على الوظائف القيام بالتالي :