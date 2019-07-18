جانيت جاكسون وفيفتي سنت cent 50 في موسم جدة

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد حفل نجم البوب العالمية فيفتي سنت 50 cent و جانت جاكسون في موسم جدة، حيث تحيي الفنان الأمريكية جانيت ومغني الراب المشهور فيفتي ست حفلاً غنائياً يوم الخميس، وذلك ضمن المهرجان الغنائي الكبير الذي ينظم في إطار حفلات موسم جدة، والمقام على مدينة جدة في دولة المملكة العربية السعودية، حيث نشرت صفحة موسم جدة عبر الصفحة الرسمية على توتير عن مشاركة كلاً من الفنانة جانيت جاكسون ضمن حفلات موسم جدة، حيث غردوا :“مغنية البوب العالمية جانيت جاكسون جاية على حفل جدة الموسيقي موسم جدة” .

هذا وقد نشرت الصفحة ذاتها عن قدوم نجم الراب العالمي فيفتي سنت فكتبت صفحة موسم جدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قولها : “أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت 50 حيفني في حفل جدة الموسيقي ومن المقرر أن يتم الحفل اليوم الخميس” .

جانيت جاكسون في موسم جدة

يأتي ذلك الحفل ضمن حفلات موسم جدة، وذلك بعد إعتذار الفنانة نيكي ميناج عن عدم إقامة حفلها، ويشارك المطرب فيفتي سنت، جانيت في حفلها المقرر أن يقام اليوم، حيث إرتدت جانيت ملابس سوداء،ونظارة شمس ووضعت كاب على شعرها، وقد إستهزء العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر بالسخرية بعد إستقبال الإعلان عن حفل المطربة بقولهم “هي لسة عايشة” وقد طالبوا بإحضار الفنانين الذين مازالوا على الساحة الفنية .