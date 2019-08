جانيت جاكسون تحيي حفلا في السعودية بدلا من نيكي ميناج

تحيي المطربة الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة جدة، مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية، بعد أن وصلت ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية لتحيي حفلها في مدينة جدة وذلك بعد اعتذار مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج عن إقامة حفلها الذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس 18 شهر يوليو 2019.

ويشارك المطرب فيفتي سينت المطربة الأمريكية جانيت جاكسون في حفلها الفني مساء اليوم الخميس، وهو المطرب كرتس جيمز جاكسون الذي يعتبر من أشعر مغني الراب في العالم.

واستقبل المسئولون عن مهرجان جدة المطربة جانيت جاكسون في المطار بالورود، ووصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية مرتدية «كاب» ليغطي شعرها وملابس سوداء ونظارة شمس.

معلومات عن جانيت جاكسون

تعتبر جانيت جاكسون من أشهر المغنيات في أمريكا، وحاصلة على جوائز كثيرة كما أنها شقيقة مايكل جاكسون، من مواليد 1966 وهي أصغر أشقائها من عائلة جاكسون الفنية، ومن أشهر أغانيها:

“Love Will Never Do Without You – That’s the Way Love Goes – All for You“.

تزوجت جانيت جاسكون من رجل أعمال قطري يدعى وسام المانع عام 2012 وحملت منه، وهو يعتبر ملياردير قطري وصاحب مجموعة شركات المانع وممثل وكلاء للعديد من الشركات في قطر مثل شركة فورد للسيارات كرايسلر ودودج والجيب وبيجو وشركة بي ام دبليو وكوكا كولا وبيتزاهت.