رابط برنامج قياس لمعرفة نتيجة اختبار القدرات المعرفية

ظهرت نتائج اختبارات القدرات المعرفية على موقع وبرنامج قياس اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، والتي يمكن الاطلاع على هذه النتائج إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج قياس.

رابط المركز الوطني للقياس

وينشر موقع نجوم مصرية رابط الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس، الذي يتيح من خلاله التسجيل في الاختبارات المعرفية أو الاستعلام عن نتيجة الاختبارات المعرفية أو التهيئة والتدريب لاختبارات المركز أو الاستعلام عن النتائج للجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية.

في حال أردت التسجيل في الاختبارات المعرفية اضغط هنا، أما إذا أردت الاستعلام عن نتيجة اختبار فاضغط هنا، وإذا كان الهدف من دخول موقع المركز الوطني للقياس هو التدريب لاختبارات المركز فعليك بالضغط هنا، أما إذا أردت الاستعلام للجهات الرسمية فاضغط هنا.

وعقب ظهور النتائج يتسبب الإقبال الكبير على فتح موقع المركز الوطني للقياس في بطء الموقع، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بتوفير بديل بجانب هذا الموقع حتى لا يكون هناك ضغط كبير على منصة واحدة.

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وتهدف اختبارات القدرات إلى التعرف على مدى قدرات الموظف أو الطالب من خلال اختبار المعلومات المعرفية والتخصصية وغير ذلك بما يتوافق مع الغرض الذي يجرى الاختبار من أجله.

محتويات اختبار القدرات

تشمل الاختبارات التي يخضع لها الطالب أو المواطن من خلال مركز قياس القدرة اللفظية على النطق والتحدث بطلاقة وفهم المعاني المكتوبة، وكذلك القدرة الكمية من حيث استيعاب المعلومات وتفسيرها وتحليلها، والقدرة الاستدلالية وهي قدرة الشخص على التفكير بشكل صحيح وسليم ومنطقي وبناء نتائج بما يمتلك من أسباب ومقدمات تقوده لهذه النتائج.

ويعتبر مثل هذه الاختبارات ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 للنهوض بالمستوى الاقتصادي والفكري والثقافي.