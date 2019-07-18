«الدفاع»: توفر 5 وظائف في القوات الجوية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في وزارة الدفاع، توفر 5 وظائف، هي: أخصائي قانون (قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي)، أخصائي قانون (قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي)، أخصائي قانون (قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي)، فني صيانة طائرات (قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي)، مرشد أرضي للطائرات (قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط). وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط - هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من 1440/11/18 إلى 1440/11/29، مبينة أنه عند وجود استفسار يتم الاتصال على رقم الهاتف (01147697777) تحويلة (41506 - 41528).



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