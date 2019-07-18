شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: سنتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد وزير الصحة على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، مؤكداً «وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض».

وأضاف الربيعة عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس): «أرجو المشاركة بتقديم بلاغ على 937 بأي ملاحظة، وهذا يساعدنا في تطوير عملنا، وسنتابعها باهتمام».

يأتي ذلك تعقيباً على توجيه وزارة الصحة بالتحقيق بشكل عاجل حول الفيديو الذي تم تداوله صباح اليوم حول الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، مؤكدة أنه سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.