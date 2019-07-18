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اعتماد آخر مشاريع الطرق المتعثرة في حائل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أعلن مدير فرع وزارة النقل بمنطقة حائل تركي الشمري، إنهاء إجراءات إعادة ترسية مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل (المجموعة 11)، الذي يشمل جسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري، وذلك بمتابعة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.

وذكرت إمارة منطقة حائل في بيان صحفي: «بمتابعة أمير حائل، أعلن فرع وزارة النقل إنهاء إجراءات إعادة ترسية مشروع استكمالات بعض الطرق».

ونقل البيان حديث مدير عام الفرع المهندس تركي الحميدي الشمري، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل آخر مشاريع الطرق القائمة والمتعثرة والمرتبط عليها داخل مدينة حائل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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