شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر 10 أعوام.. الحياة تدب في «جسر مستشفى الباحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) نجحت وزارة النقل بمنطقة الباحة في إعلان حالة الطوارئ لاستكمال جسر مستشفى الملك فهد بجهود ذاتية، إثر تعثره لمدة 10 أعوام. وتابع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود أسباب التعثر، وقدم دعماً كبيراً لاستكمال المشروع الحيوي خلال عام واحد، وانطلقت اليوم المركبات ذهاباً وإياباً بوقوف وكيل إمارة المنطقة عقاب اللويحق على فتح المسارات، وتأكيده أن اجتماع الإرادة والإدارة يصنع المعجزات ويزيل جميع المعوقات، مثمناً توجيهات الأمير حسام واهتمامه ولإدارة النقل جهودها المميزة في تجاوز التعثر.



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