موهوبون ينجحون في الوصول إلى عدد من الحقائق العلمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

نجح طلاب برنامج الإثراء الصيفي الذي تنظمه إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والمقام حاليا بمدارس نور الإسلام بتعليم المنطقة الشرقية من خلال طرح عدد من النظريات والتطبيقات والتجارب العملية، في الوصول إلى عدد من الحقائق العلمية في عدد من المسارات بذات القدرة العقلية التي جعلتهم يستخلصون من خلال تجاربهم في علم الحياة على سبيل المثال المادة الوراثية DNA والوصول إلى تصميم نموذج مخطط عائلة.

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أنشطة علمية

وأثبت الطلاب ذلك من خلال فاكهة الفراولة وفق تجارب وأنشطة علمية مختلفة قاموا فيها بالتمييز بين المركبات العضوية الحيوية (الكربوهيدرات -البروتينات - الدهون) والكشف عن الدهون والتعرف على خصائص الماء وأهميته والتعرف على آلية عمل الإنزيمات. وسيصمم الطلاب نموذج مخطط عائلة - ونشاطات علمية وعملية على نموذج الحمض النووي RNA الناقل لتحقيق أهداف البرنامج فى مسار علم الحياة.

كما عمد موهوبو وحدة الاختراعات إلى تجربة البيبسي والبيضة، وتطوير شوكة تجميع الأعشاب، وتجربة تطوير أداة الاسترداد لمساعدة قصار القامة وذوي الإعاقة، كما نفذ طلاب وحدة مهندس المستقبل تجارب وأنشطة عملية كفكرة إنشاء الصواريخ والسفن والطائرات واكتشاف الغش في الذهب من خلال الكثافة واكتشاف خطورة السرعة في الدوران من خلال تعيين السرعة والتسارع.