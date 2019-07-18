«مسك الخيرية» توفر فرصا وظيفية للسعوديين لاحتراف الطهو وتعلم الفرنسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاح مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» أمام 30 شابا وشابة من 6 مناطق في المملكة فرصتين لاحتراف فنون الطهو العالمية وتعلم اللغة والثقافة الفرنسيتين، وذلك بعد أن أطلقت «مسك الخيرية»، بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، أمس برنامجا تدريبيا متخصصا في فنون الطهو، بالتعاون مع مدرسة كوردن بلو الفرنسية.

ويأتي البرنامج التدريبي، الذي يمتد حتى صيف العام المقبل، كأحد برامج مبادرة الزمالة والتدريب بمركز مبادرات مسك، في خطوة لرفع مستوى الطهاة السعوديين وتدريبهم في أعرق المدارس العالمية، للنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

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ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى 9 محرم 1442 الموافق 28 أغسطس 2020، فيما يهدف إلى نقل المعرفة والمهارات التي يتطلبها قطاع الترويح والضيافة والمطاعم الآخذ بالنمو، ومواكبة التسارع في السوق السعودي، والارتقاء بمستويات التوطين في هذا القطاع بالتواكب مع رؤية المملكة 2030. ويتقاطع البرنامج بصورة أساسية مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، سواء تلك التي تتعلق بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في مختلف المجالات وتعزيز توليد الوظائف تلك التي تعتمد على الموهبة والمهارات المتنوعة التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، أو المبادرات المتعلقة بالنهوض بقطاع الترويح في المملكة. ويعتمد برنامج مدرسة كوردن بلو التدريبي على ثلاثة مستويات لتعليم المتدربين لإتقان أساليب الطهو المستوى الأساسي، والمتوسط، والمتقدم، ويقدم كذلك رؤية شاملة للتقدم المهني، تشمل الإدارة اليومية، من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء وغيرها من مقومات النجاح في هذا المجال.

وتعد مدرسة كوردن بلو، التي تتمتع بخبرة تتجاوز 120 عاما في التدريس، شبكة عالمية رائدة في فنون الطهو وإدارة الضيافة، حيث يتدرب 20 ألف طالب من 100 جنسية كل عام، وتقدم المدرسة مجموعة من البرامج التدريبية المعترف بها على نطاق واسع في مجالات فنون الطهو والضيافة والسياحة، انطلاقا من تقنيات الطهو الأساسية حتى مرحلة الماجستير.

عن البرنامج: