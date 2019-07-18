إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين.. القصبي يوقع عقد استكمال مشروع حدائق الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض بوصفه مشروعا واحدا متكاملا دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

ووقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقا مع برامج تحسين جودة الحياة.

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وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس أنه إنفاذا للتوجيه الكريم عمدت الأمانة إلى طرح المشروع في منافسة للتنفيذ، وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.6 مليار ريال ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرا، ويجري حاليا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال «إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 000. 100. 2 م2، تعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة) أحد برامج رؤية المملكة 2030».

وبين أن المشروع يضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين، يضمان مجموعة من العناصر، من بينها المتحف النباتي، حديقة الوادي، الحدائق المائية، الحدائق العالمية، عدد من الحدائق العلمية، ومنها حديقة الطيور، وحديقة الفراشات، وحديقة الضوء والصوت، والحديقة الطبيعية، وحديقة الاكتشاف، وحديقة المتاهة.

مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية: