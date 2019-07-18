رقابة على مركبات نقل المواد الغذائية في مداخل مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفذ الهيئة العامة للغذاء والدواء والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة خطة رقابية مشتركة على مركبات نقل المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالعزيز الحماد، بمركز نقطة تفتيش مدخل السبوحة، للوقوف على سير الخطة المشتركة بين الجهتين، وذلك ضمن جهود الهيئة لموسم حج هذا العام، وتنفيذا لخطتها الرقابية على مركبات نقل المواد الغذائية، وبالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة.

وعبر الجضعي عن شكره وتقديره لقيادة أمن الطرق بالمنطقة لتعاونهم ودعمهم الدائم والمستمر للهيئة في دورها الرقابي على مركبات نقل المواد الغذائية، مشيدا بعمل رجال الأمن وتعاونهم مع المفتشين أثناء تواجدهم بالمركز للعام الثاني على التوالي.

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بدوره هنأ العميد الحماد الهيئة على نجاح البرنامج للعام الماضي، متمنيا التوفيق للجهتين في خدمة ضيوف الرحمن.

وينفذ البرنامج المشترك بين الجهتين للتفتيش على مركبات نقل الأغذية لعامه الثاني، حيث يتمركز مفتشو الهيئة بجانب رجال أمن الطرق في نقاط التفتيش للمواقع الخمسة المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة، بهدف التأكد من مطابقة المواد الغذائية للاشتراطات اللازمة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج.

يذكر أن «الغذاء والدواء» وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة النقل العام رمضان الماضي، بهدف التأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات، وتعزيز الرقابة والإشراف على سلسلة توريدها وما تتضمنه من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات.

من جهة أخرى التقى الجضعي بمفتشي صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطلع على إجراءات العمل التي تضمن سلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية التي بحوزة الحجاج.

5 مواقع للتفتيش والرقابة على المركبات: