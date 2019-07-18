6 حالات تمنع التقديم على وظائف العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، لعدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة، فيما حددت 6 حالات لا يسمح فيها بالتقديم على الوظائف.

وبينت الوزارة أن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحا عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة الكترونيا من خلال موقعها على الانترنت اعتبارا من 19 حتى 22 ذي القعدة الحالي.

واشترطت على المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 12 سنة خبرة في مجال الحاسب الآلي، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

كما اشترطت على المتقدم من الرجال لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة أن يكون حاصلا على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

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وفيما يتعلق بوظائف مراقب الأمن والسلامة، فاشترطت على المتقدم بالمرتبة الرابعة (رجال) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمره عن 20 سنة وألا يزيد على 35 سنة.

واشترطت على المتقدم إلى وظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الخامسة (رجال) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمره عن 20 سنة وألا يزيد على 35 سنة.

واشترطت على المتقدمة لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (نساء) أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية وألا يقل عمرها عن 20 سنة وألا يزيد على 50 سنة.

وأكدت الوزارة ضرورة توفر مجموعة من الشروط العامة الخاصة بوظائف الأمن والسلامة، وتتمثل في أن يكون المتقدم سليم البنية والحواس والأعضاء، وحسن التصرف ولديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة، وباستخدام بعض وسائل الدفاع عن النفس والممتلكات.

وشددت على ضرورة توفر المؤهلات والخبرات المطلوبة في الوظيفة المراد التقدم عليها والمؤهلات الحاصل عليها من خارج المملكة ويلزم إرفاق ما يثبت معادلتها ولن يقبل أي طلب إلا بإرفاق الوثيقة والمعادلة، ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة الوظيفية للتعيين إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من (جيد) أو ما يعادله، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (عشرة) أيام فأكثر خلال السنة السابقة.