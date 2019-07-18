الأمن العام يشدد على منع وصول الحجاج غير النظاميين للمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شدد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي على أهمية منع وصول الحجاج غير النظاميين للمشاعر، واستمرار ذلك بتفعيل دوريات المتابعة الميدانية ومواصلة متابعة المخالفين لنظام الحج داخل المشاعر، جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بقادة قوات أمن الحج في مركز القيادة والسيطرة والتحكم، لبحث استعدادات القوات لتنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لمناسكهم.
وأكد أهمية الإشراف المباشر للقيادات لمراحل الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية، حاثا رجال الأمن على التفاني في بذل ما يرضي الله عز وجل كل في مجاله وموقعه العملي ورفع وتيرة الإعداد للمرحلة القادمة التي يكتمل فيها وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعمل بوتيرة تتوحد فيها مجمل الجهود والخطط بما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.
ولفت إلى أن نجاح تنفيذ خطط الحج يتطلب من الجميع بذل قصارى الجهود للحفاظ على الارتقاء المستمر في مستوى تحقيق أهداف المهام الأمنية.
واستعرض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة التي روعيت فيها المستجدات والخطط المستحدثة وسبل تنفيذها، فضلا عن مناقشة الأنظمة التقنية الخاصة بالتحقق من حصول الحجاج على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين.
مشروعات جديدة:
- جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله
- جسور ربط الربوة بوادي محسر
- نفق ربط القادمين من مزدلفة عن طريق 406 بطريق 204 داخل منى
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