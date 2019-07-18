صيانة 68 ألف كلم من الطرق بعقود جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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باشرت وزارة النقل تسليم عدد من عقود التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لها بجميع مناطق المملكة للفترة ما بين 2019 حتى 2022، والتي أبرمت عقودها الشهر الماضي برعاية من وزيرها الدكتور نبيل العامودي، وبدأت فروعها في مختلف مناطق المملكة بتسليم عقود 110 مشاريع لعدد من المقاولين الجدد للبدء في عمليات التشغيل والصيانة والنظافة على الطرق، ومن المقرر أن يسلم ما تبقى من المشاريع خلال اليومين المقبلين.

فيما بلغ إجمالي أطوال الطرق الخاضعة لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة نحو 68 ألف كلم، تشمل طرقا مفردة وأخرى مزدوجة وسريعة وبعض العقبات، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية 4.3 مليارات ريال.

يذكر أن الوزارة طورت من أدواتها في هذه العقود بصيغتها الجديدة ورفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل جوانب عدة، منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقا لأفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة.