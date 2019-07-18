وصول 432 ألف حاج عبر المنافذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم حتى الثامنة من صباح أمس 432.225 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية أن 426.292 حاجا قدموا عبر الجو، فيما قدم عن طريق البر 3.251 حاجا، وعبر البحر 2.682 حاجا.

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وكانت قد وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا من ميناء سواكن بجمهورية السودان الشقيقة، والتي تحمل على متنها 1633 حاجا، وذلك خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس سعد الخلب، وعدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالميناء.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للموانئ تتشرف في كل عام بنيل هذا الفضل العظيم كسائر قطاعات الدولة المختلفة باستقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والبحرية المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة والآليات الحديثة، بما يضمن حسن الأداء والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير إجراءات دخولهم وخروجهم عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى حرص الهيئة العامة للموانئ على تسخير كل الإمكانات وتوفير التسهيلات اللازمة لقدوم الحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، منوها بجهود القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن.