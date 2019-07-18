النقل تقف على جاهزية الطرق لموسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق، المهندس طارق الشامي أمس سير العمل واستعدادات الوزارة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذ العام، وذلك للوقوف على الأعمال والاستعدادات المساهمة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، ولضمان سلامة وانسيابية وكفاءة حركة تنقل الحجاج، والتأكد من الجاهزية الكاملة للطرق التابعة للوزارة تنفيذا لخطة النقل لموسم حج 1440.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية مستشار وزير النقل، المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق، المتحدث الرسمي ياسر المسفر، ومدير عام إدارة الصيانة بالوزارة المهندس عمر قربان، ومدير إدارة الطوارئ والكوارث المهندس سعد القحطاني، ومدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، ومدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي.

وتضمنت الجولة الاطلاع على عدد من التجهيزات لخطة النقل وخطة الطوارئ ومتابعة أعمال المقاولين بالمنطقة، وسير الأعمال وجودة وسلامة الطرق، كما شهدت الوقوف على جاهزية الطرق التابعة لوزارة النقل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجاهزيتها.