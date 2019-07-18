تعليم جدة يتفقد سير ترحيل المقررات للمدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مدير عام تعليم جدة المكلف صديق خوجة أمس على مستودعات المقررات الدراسية بحي البغدادية، يرافقه عدد من أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1440 - 1441هـ. واستمع خوجة خلال الجولة إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات محمد هاجس عن آلية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس من خلال الخطة الزمنية المخصصة مسبقا، ومقدار نسبة ترحيل المقررات التي بدأت أمس الأول. وأكد خوجة مضاعفة الجهود والعمل بدقة والإنجاز وفق الخطة الزمنية، مثمنا جهود إدارتي التخطيط والمعلومات والمستودعات.

وزار خوجة أمس مركز التدريب التربوي بجنوب جدة، والذي يشهد تنفيذ عدد من برامج التدريب الصيفي للمعلمين في عدد من المجالات التطويرية للأداء.