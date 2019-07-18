السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة الفنون التشكيلية الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، دورة بعنوان «أساسيات الرسم والتلوين بالإكريليك» للصغار، تقدمها المدربة التشكيلية نورة الهرفي، وذلك بمقر الجمعية بحي المهرجان. من جانبها أوضحت نائبة رئيس اللجنة الفنانة التشكيلية عفاف السراي أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجمعية على صقل مهارات الموهوبات والموهوبين الصغار ونشر ثقافة الفن التشكيلي لجميع الفئات العمرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب أطفال تبوك على الرسم بالإكريليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.