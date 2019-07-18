التعلم بالمرح والترفيه في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران اختتمت إدارة تعليم منطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث أمس دورة تدريبية بعنوان «التعلم بالمرح التعلم بالترفيه Edutainment»، ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز التدريب والابتعاث للبنات بالمنطقة. وتهدف الدورة التي قدمتها المدربة بدرية حتوة على مدى 3 أيام، إلى التعريف بمفهوم التعلم بالمرح التعلم بالترفيه، وتنمية وصقل مهارات المتدربة بالأساليب المثلى في تعليم الطفولة المبكرة وفق الشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، وتزويد المتدربات بأهم العناصر المرتبطة بأحدث أساليب التعليم بالترفيه والمرح باستخدام أسلوب الألعاب الترفيهية ذات النواتج التعليمية، وصقل مهارات المتدربات وتنميتها فيما يتعلق بتطبيقات التعلم بالمرح واللعب وتوظيفها في المناهج الدراسية.



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