مركز صحة يقدم 46 ألف استشارة طبية في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مركز صحة (937) 46590 استشارة طبية خلال الأسبوع الماضي، بمعدل 6655 استشارة في اليوم، فيما تلقى المركز خلال الفترة نفسها 170216 مكالمة، و53335 استفسارا.

وأوضحت وزارة الصحة أن المركز، الذي يقدم الخدمات الطبية عبر الهاتف، حجز مواعيد لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي بمعدل 8416 موعدا في اليوم، فيما تلقى بلاغات بمعدل 1589 بلاغا في اليوم.

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وأضافت أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المركز يتلقى جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، والتي يجري تمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

يذكر أن مركز صحة 937 يعد أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يعمل على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يجري تقييما لأداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي

إنجاز مركز صحة في أسبوع: