تدريب موظفي برنامج ضيوف خادم الحرمين على إدارة الحشود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة أمس، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دوراتها التدريبية بمشاركة 100 موظف من العاملين في الوزارة، واستهدفت المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على مدى يومين، وذلك بالقاعة الرئيسة بالوزارة.

وشارك في الدورة المنعقدة بعنوان «فنون التعامل مع ضيوف الرحمن» الدكتور عبدالله العساف، تحدث فيها عن «نعم الله سبحانه بخدمة الحرمين الشريفين، وهذه ميزة لا توجد في أي مكان في العالم نتعامل مع مئات الجنسيات والدول والأعراف والثقافات كل هذا يفرض علينا أن يكون عندنا حصيلة ثقافية وإلمام بثقافات الآخرين».

Advertisements

وشدد على أهمية الاتصال الفعال وأنه الطريق إلى النجاح مع الجميع، لافتا إلى أن الاتصال الفعال من الأمور المهمة ويجب توطين النفس على ذلك.

وكانت الدورة انطلقت أمس الأول بعنوان «إدارة وتنظيم الحشود» وحاضر فيها كل من الدكتور أسامة البار، والعميد مطلق النفيعي، حيث تطرق فيها المحاضرون إلى التعريف بعناصر ومعايير الحشد، وكيفية إدارة الحشود البشرية، وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المشاركين، وحلول وتجارب وخبرات عملية في إدارة الحشود، إضافة إلى التعرف على مشاكل السلامة الشائعة، وكيفية إدارة مخاطر الأزمات.

يذكر أن هذه الدورات تأتي ضمن الاستراتيجيات السنوية للوزارة، لتعريف المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بكيفية إدارة الحشود، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، إذ إن الوزارة معنية بالإشراف على برنامج الضيوف، وتسعى من خلال هذه الدورات لإطلاع العاملين في البرنامج على المهارات اللازمة لخدمة المستضافين للرقي بالخدمات التي يقدمها البرنامج، وبناء قوى بشرية مدربة تواكب المستجدات والمهارات في تقديم الضيافة.