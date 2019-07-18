دعوة الخريجين والخريجات لشغل 59 وظيفة إدارية بالمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة المالية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) للراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، مبينة أن إجمالي الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ 59 وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمراتب (5 / 6 / 7 / 8).

وأفادت بأن بدء التقديم عند الـ8 من صباح الأحد المقبل، وحتى الـ11 مساء الخميس الموافق 22 ذي القعدة الحالي، على مدار 24 ساعة، خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة جدارة، مشيرة إلى أن آلية التقديم من قبل المتقدمين من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وفي حال وجود أي اختلاف تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم حفظ الطلب.

وبينت المالية أن الفئات المستهدفة بالإعلان تضمنت الشروط والضوابط العامة من خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجي درجة البكالوريوس والماجستير، والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما يشترط أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة، جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطا، على أن تكون عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية.