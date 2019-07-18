«كبار العلماء» تثمن استضافة ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا بالحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض ثمنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وأكدت الأمانة أن هذا التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص المملكة على تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الكلمة وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، وأنه سيكون له بالغ الأثر في التخفيف من مصاب ذوي الضحايا، الذي آلم الجميع وبين أن الإرهاب عدو الإنسانية جمعاء، فلا دين له ولا جنسية، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء على هذه اللفتة الطيبة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ييسر على جميع الحجاج حجهم ويتقبل منهم.



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