فسح 238 ألف رأس من الماشية لتغطية موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو 238,574 رأسا من الماشية خلال الفترة من 1 حتى 14 ذي القعدة، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 217,265 رأس غنم و103 جمال واردة من السودان، و20,704 رؤوس أغنام و502 جمل واردة من جيبوتي.

وبينت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بداية بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.