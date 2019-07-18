بحث الاستعدادات التشغيلية للحج بمطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلعت اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للخدمات الأرضية خلال اجتماع أمس في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على خدمات المناولة الأرضية المقدمة لشركات الطيران، وكذلك على الخطط الموضوعة واستعدادات إدارات الشركة التشغيلية من توفر الكوادر البشرية والمعدات الأرضية اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام مع بداية موسم الحج.

وأجرت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد البوعينين جولة تفقدية ميدانية عقب الاجتماع على صالات وساحات المطار للوقوف على سير العمليات التشغيلية والاستعدادات لموسم الحج للعام الحالي الهادفة لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام، والمسافرين والبحث الدائم على تقديم أفضل الخدمات وفقا للمعايير المعتمدة.