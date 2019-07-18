هدف المتنقل يقدم خدماته لـ1800 زائر في 8 مدن خلال يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت الفروع المتنقلة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف لـ1800 زائر وزائرة، بالتعاون مع 45 منشأة قطاع خاص، من خلال مشاركة الفروع في فعاليات ومعارض ومؤتمرات احتضنتها ثماني مدن ومحافظات في منطقتي نجران وعسير خلال يونيو الماضي.

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وأطلع القائمون على الفروع المتنقلة الزوار على برامج الصندوق، إضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكل البرامج.

ويقدم «هدف» من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر قنوات عدة، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية. ويسعى «هدف» من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بيسر وسهولة عبر حافلات جهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني، ومنطقة للخدمات المساندة مزودة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال 22 فرعا، وتوفير عدد من الخدمات كدعم وتأهيل وتدريب وتوظيف القوى البشرية الوطنية في سوق العمل.