الملف الإيراني بين روسيا وفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأفاد بيان للكرملين بأن الاتصال تركز على مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا.
ويأتي ذلك في إطار تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل حلف عسكري لحماية البواخر التي تمر من مضيق هرمز، وإعلان عدد من الدول موافقتها على الدخول في الناتو وتردد البعض الآخر، في وقت تتزايد فيه الاستفزازات الإيرانية في المنطقة بصورة كبيرة.
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