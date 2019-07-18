قوة عراقية تقتل وتجرح 6 إرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت قوة أمنية عراقية مشتركة من قتل إرهابيين اثنين، وإصابة 4 آخرين، في كمين نصبته لهم بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد أمس.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن القوة المشتركة نصبت كمينا محكما لمجموعة من الإرهابيين قرب قرية شيخ بابا بمنطقة تل علي الواقعة بين قضاءي خانقين وجلولاء، موضحة أن العملية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة.