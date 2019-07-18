السعودية | السعودية تهدي الحجاج مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاناً

شكرا لقرائتكم السعودية تهدي الحجاج مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنه يجري توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية على حجاج بيت الله بالتعاون بين مطار الملك عبدالعزيز ولجنة السقاية والرفادة بالإمارة.
ولقيت هذه المبادرة الثناء والتقدير من نشطاء مواقع التواصل، الذين أكدوا أنها تأتي في سياق الخدمات الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل راحة الحجيج وذويهم.
إلى ذلك وصل عدد الحجاج القادمين إلى المملكة عبر مبادرة طريق مكة في باكستان وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا وفق إحصائية المديرية العامة للجوازات خلال الفترة من 1 - 13 ذو القعدة 65.540 حاجا، منهم 23.779 حاجا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و41.761 حاجا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
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