منصة أبشر توظيف 1440- نتائج القبول للعنصر النسائي( جندي) بالجوازات و القبول المبدئي لوظائف الأحوال...

نتابع من خلال السطور القليلة القادمة أخر الأخبار التي تخص المملكة العربية السعودية، ونتابع اعلان نتائج بعض الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها من خلال المنصات الحكومية، ونضع لكم متابعينا الأعزاء الروابط الرسمية للإستعلام عن النتائجد المحددة، أبشر توظيف.

ومن أجل المزيد من الدقة والمصداقية سنوضح لكم كافة التفاصيل، من خلال التحديثات الدورية للمقال على مدار الساعة فتابعونا.

أبشر توظيف

يعد نظام أبشر إحدى الأنظمة الإلكتررونية التي قامت المملكة العربية السعودية باطلاقها، والذي يتمكن المواطنين من داخل المملكة من خلاله باتمام مختلف الإجراءات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات التابعين لها، تعمل منصة أبشر على الربط بين القطاعات الحكومية المختلفة، وتتضمن عدد الخدمات التي يقدمها أبشر قرابة 160 خدمة، ويعمل النظام على مدار 24 ساعة أي طوال اليوم.

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أهداف نظام أبشر

تحسين الخدمات، والسرعة في آداء العمل بشكل متميز.

العمل على تقليل أعداد المراجعين.

ربط جميع القطاعات الحكومية الكترونيا،عبر نظام واحد للعمل.

عدم اعطاء الفرصة لحالات التزوير والتزييف.

توفير الوقت والجهد على مستفيدي الخدمة.

نتائج الجوازات لقبول العنصر النسائي

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بالإعلان عن النتيجة النهائية للقبول النهائي على رتبة جندي للعنصر النسائي للمديرية العامة للجوازات، على أن يتم معرفة النتيجة النهائية من خلال منصة أبشر توظيف من هنا.

نتائج القبول المبدئي لوظائف الأحوال المدنية

كما قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بالإعلان عن نتيجة القبول المبدئي للعمل بوكالة الأحوال المدنية على رتبة جندي أول/ جندي للسيدات، على أن يتم الإستعلام عن النتائج من خلال رابط أبشر توظيف من هنا.

هذا ومن متطلبات التحضير لمن ظهرت أسماؤهم في القبول النهائي لإدارة الجوازات للعمل برتبة جندي، الحضور يوم الإثنين 19 ذو القعدة 1440، مع احضار أصل بطاقة الهوية الرقمية الدالة على شخصية المتقدمة.