وزارة المالية – وظائف وزارة المالية 1440 – تقديم جدارة وزارة المالية

نقدم لكم زوارنا الكرام ما أعلنته وزارة المالية اليوم عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، حيث نتابع معكم اليوم وظائف وزارة المالية 1440 من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة والمقرر التقديم لها عبر جدارة.
نرصد معكم زوارنا الكرام وزارة المالية وظائف حيث التعرف على الشروط اللازمة لشغل وزارة المالية توظيف بالإضافة لرابط وزارة المالية تقديم 1440.
وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية عن توافر عدد 59 وظيفة إدارية لكل من الرجال والنساء من المرتبة الخامسة وحتى الثامنة، حيث دعت الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والدرجات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة و المشمولة بسلم رواتب الموظفين فى التقدم لشغل الوظيفة عبر جدارة الخدمة المدنية.
الفئات المستهدفة للوظائف
- خريجي المعاهد التخصصية
- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها
- خريجي درجة البكالوريوس والماجستير
وزارة المالية وظائف 1440
- ستكون الأولوية للترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة
- لابد للمتقدم أن يكون قد سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة
- لا بد من حضور واجتياز المقابلة الشخصية
- ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة للمتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطا
- عملية الترشيح النهائي ستتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وستعلن الأسماء المرشحة عبر موقع وزارة المالية.
جدارة وزارة المالية
سيتم تحديد المسميات وأماكن العمل وقت توافرها
رابط تقديم وزارة المالية 1440 عبر جدارة
يتم التقديم عبر جدارة من هنا