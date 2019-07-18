وزارة المالية – وظائف وزارة المالية 1440 – تقديم جدارة وزارة المالية

نقدم لكم زوارنا الكرام ما أعلنته وزارة المالية اليوم عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، حيث نتابع معكم اليوم وظائف وزارة المالية 1440 من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة والمقرر التقديم لها عبر جدارة.

نرصد معكم زوارنا الكرام وزارة المالية وظائف حيث التعرف على الشروط اللازمة لشغل وزارة المالية توظيف بالإضافة لرابط وزارة المالية تقديم 1440.

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن توافر عدد 59 وظيفة إدارية لكل من الرجال والنساء من المرتبة الخامسة وحتى الثامنة، حيث دعت الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والدرجات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة و المشمولة بسلم رواتب الموظفين فى التقدم لشغل الوظيفة عبر جدارة الخدمة المدنية.

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الفئات المستهدفة للوظائف

خريجي المعاهد التخصصية

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها

خريجي درجة البكالوريوس والماجستير

وزارة المالية وظائف 1440

ستكون الأولوية للترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

لابد للمتقدم أن يكون قد سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة

لا بد من حضور واجتياز المقابلة الشخصية

ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة للمتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطا

عملية الترشيح النهائي ستتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وستعلن الأسماء المرشحة عبر موقع وزارة المالية.

جدارة وزارة المالية

سيتم تحديد المسميات وأماكن العمل وقت توافرها

رابط تقديم وزارة المالية 1440 عبر جدارة

يتم التقديم عبر جدارة من هنا