، شاهد: بتوجيه أمير المنطقة ووزير الصحة.. "صحة عسير" تستقبل ذوي ممرضة تعرضت لإساءة من طبيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم التأكيد لهم بأن تصرف الطبيب غير مقبول والتحقيق سيتم بشكل عاجل

استقبل المهندس حسن بن محمد الشريف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة اليوم، ذوي الممرضة التي تعرضت للإساءة من أحد الأطباء وتم تداول فيديو لما حدث لها.

وأكد مدير صحة عسير بالنيابة أنه وحرصاً من أمير المنطقة ووزير الصحة تم تكليف صحة عسير بالالتقاء بذوي الممرضة والتأكيد بإجراء التحقيقات بشكل عاجل وتطبيق الأنظمة بكل صرامة، مشدداً على أن تصرف الطبيب غير مهني وغير مقبول.

من جانبه قال قريب الممرضة إن الأسرة مرتاحة بعد إعلان الصحة فتح تحقيق عاجل بالقضية معبرين عن اعتزازهم بخدمة ابنتهم للوطن والمواطنين.

‏وكانت الصحة قد أكدت بأنه وحرصاً منها على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم وجهت بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، مبينة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وعلق وزير الصحة توفيق الربيعة بقوله "سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض. ‏وأرجو المشاركة بتقديم بلاغ على ٩٣٧ بأي ملاحظة، وهذا يساعدنا في تطوير عملنا، وسوف نتابعها باهتمام".