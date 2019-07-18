، بالصور .. ختام بطولة الأولمبياد لأسلحة ضغط الهواء في اتحاد الرماية‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 50 راميًا من مختلف القطاعات العسكرية لجميع الدرجات

اختتمت بطولة الأولمبياد للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) والتي نظمها الاتحاد السعودي للرماية على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض اليوم الخميس بمشاركة 50 راميًا من مختلف القطاعات العسكرية لجميع الدرجات مبتدئين وأولى وممتازة وبحضور ‏مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني العميد محمد عبدالرحمن القحطاني، ومدير إدارة الشؤون الرياضية برئاسة الحرس الملكي العميد صالح اللحيدان، ونائب مدير معهد الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد خالد عبدالرحمن العرجاني، وأحمد بن منصور الشهراني المدير التنفيذي لاتحاد الرماية.

وكانت النتائج على النحو التالي:

في منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين حصل على المركز الأول مدعج سعود السهلي من وزارة الحرس الوطني وحصل على المركز الثاني فهد ناصر العجمي من وزارة الحرس الوطني وحصل على المركز الثالث محمد خالد العويد من الحرس الوطني.

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين حصل على المركز الأول عماد هلال العضلي من وزارة الحرس الوطني وحصل على المركز الثاني سلطان عبدالله الشمري من السجون وحصل على المركز الثالث عبدالمجيد سليمان الصبيعي من الحرس الملكي.

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء للدرجة الأولى، حصل على المركز الأول فهد عبيد الحوطي من الحرس الملكي وحصل على المركز الثاني وليد صالح الدميح من الحرس الملكي وحصل على المركز الثالث حمود عوض الأحمري من الحرس الملكي.

وفي منافسات البندقية ضغط الهواء للدرجة الأولى حصل على المركز الأول خالد عمر التركي من الحرس الملكي وحصل على المركز الثاني سعد أحمد المالكي من حرس الحدود وحصل على المركز الثالث مبيريك بريك الشريف من السجون.

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة الممتاز حصل على المركز الأول محمد مانع العمري من القوات البرية وحصل على المركز الثاني عطا الله نداء العنزي من حرس الحدود وحصل على المركز الثالث علي محمد الغامدي من الأمن العام.

وفي منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة الممتاز حصل على المركز الأول مسفر عبود العماري (رقم جديد في النهائيات) من القوات الجوية وحصل على المركز الثاني حسين غويلي الحربي (كسر رقم المملكة للبندقية) من القوات البرية وحصل على المركز الثالث فايز صعفق العنزي من القوات الجوية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي، أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد وبث روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى والمبتدئين، بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي استعدادًا لبطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس بالبرازيل شهر أغسطس القادم.

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