، بالصور .. حريق أعشاب في موقعين بالمندق. وفرق المدني تنجح في إخماده ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمكانين مختلفين بالمحافظة على مساحة 40 ألف متر مربع

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بمنطقة الباحة وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة من السيطرة على حريق اندلع بأعشاب وحشائش بموقعين مختلفين بمحافظة المندق.

وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة الرائد مهندس فايز الغامدي أنه في تمام الساعة (12:00) ورد بلاغ عن حريق في أعشاب بقرية الحكم بمحافظة المندق.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش وأشجار غير مثمرة تقدر أبعاده بنحو ٢٥٠x١٥٠م، مضيفًا "ونظرًا لوعورة التضاريس وبُعد الموقع عن تمركز الآليات تم دعم الموقف بـ 7 وحدات إطفاء والنجاح في السيطرة على الحريق وإخماده بمشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة.

وتابع الغامدي "في هذه الأثناء وردنا بلاغًا آخر في تمام الساعة 13:52 يفيد عن اندلاع حريق في أعشاب بالقرب من سد مدهاس وعلى الفور تم توجيه الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش تقدر أبعاده بنحو 100✖50 م، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولله الحمد ومن ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وأشار الغامدي إلى أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة سعادة العميد زهير بن سعد البسامي الذي بدوره أثنى على الجهود المبذولة وقدم شكره للجهات المشاركة والفرق التطوعية.