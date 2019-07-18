، "الشرعية" تصدّ هجومًا للحوثيين وتكبّدهم قتلى وجرحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع الاعتداء في منطقة الكيلو 16 بالحديدة

صدَّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش الوطني، في منطقة الكيلو 16 شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في سياق ذي صلة: قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون، مواقع لقوات الجيش الوطني اليوم، في منطقتَي الفازة، والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة؛ في خرق للهدنة المفروضة بموجب اتفاق استوكهولم.