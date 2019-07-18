، "صندوق النقد الدولي" يخفض توقعاته لعجز الميزانية السعودية للعام 2019 ،

- 1/2
- 2/2
أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً قدره 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 بالمئة، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2 بالمئة.
ووفقاً لـ "رويترز"، قال صندوق النقد في بيان اليوم الخميس إن الترسيخ المالي يبقى عاملاً رئيسياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، عانى في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية.
وأوضح أنه في 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مدعوماً بنمو قوي للقطاع النفطي.
ولفت الصندوق إلى أن زيادة في الإنفاق الحكومي ساعدت خلال العام الحالي القطاع غير النفطي في المملكة، حيث قالت الحكومة الشهر الماضي إن القطاع نما بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول. وتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2019.
وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، مؤكداً تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودي بتخفيضات في إنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.
"صندوق النقد الدولي" يخفض توقعاته لعجز الميزانية السعودية للعام 2019محمد البقمي الخليج 365 2019-07-18
أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً قدره 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 بالمئة، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2 بالمئة.
ووفقاً لـ "رويترز"، قال صندوق النقد في بيان اليوم الخميس إن الترسيخ المالي يبقى عاملاً رئيسياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، عانى في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية.
وأوضح أنه في 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مدعوماً بنمو قوي للقطاع النفطي.
ولفت الصندوق إلى أن زيادة في الإنفاق الحكومي ساعدت خلال العام الحالي القطاع غير النفطي في المملكة، حيث قالت الحكومة الشهر الماضي إن القطاع نما بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول. وتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2019.
وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، مؤكداً تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودي بتخفيضات في إنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:05 PM
توقع أن يسجل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي
أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً قدره 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 بالمئة، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2 بالمئة.
ووفقاً لـ "رويترز"، قال صندوق النقد في بيان اليوم الخميس إن الترسيخ المالي يبقى عاملاً رئيسياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، عانى في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية.
وأوضح أنه في 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مدعوماً بنمو قوي للقطاع النفطي.
ولفت الصندوق إلى أن زيادة في الإنفاق الحكومي ساعدت خلال العام الحالي القطاع غير النفطي في المملكة، حيث قالت الحكومة الشهر الماضي إن القطاع نما بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول. وتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2019.
وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، مؤكداً تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودي بتخفيضات في إنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.
، "صندوق النقد الدولي" يخفض توقعاته لعجز الميزانية السعودية للعام 2019 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صندوق النقد الدولي" يخفض توقعاته لعجز الميزانية السعودية للعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.