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محمد بن مسعود - الدمام - توفيت سارة بنت محمد المحارب حرم المغفور له فهد بن عبدالله النفيسة، وسوف تقام الصلاة عليها غداً بعد صلاة الجمعة في مسجد الملك خالد بأم الحمام.
ويتقبل العزاء في منزل الشيخ فهد -رحمه الله- في حي الازدهار، شارع ملهم، وعلى هاتفي: عبدالله ٠٥٠٤٤٠٧٦٧٤ - عبدالإله ٠٥٠٥٤٠٠٣١٦ .
حرم "فهد النفيسة" إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-18
توفيت سارة بنت محمد المحارب حرم المغفور له فهد بن عبدالله النفيسة، وسوف تقام الصلاة عليها غداً بعد صلاة الجمعة في مسجد الملك خالد بأم الحمام.
ويتقبل العزاء في منزل الشيخ فهد -رحمه الله- في حي الازدهار، شارع ملهم، وعلى هاتفي: عبدالله ٠٥٠٤٤٠٧٦٧٤ - عبدالإله ٠٥٠٥٤٠٠٣١٦ .
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:04 PM
توفيت سارة بنت محمد المحارب حرم المغفور له فهد بن عبدالله النفيسة، وسوف تقام الصلاة عليها غداً بعد صلاة الجمعة في مسجد الملك خالد بأم الحمام.
ويتقبل العزاء في منزل الشيخ فهد -رحمه الله- في حي الازدهار، شارع ملهم، وعلى هاتفي: عبدالله ٠٥٠٤٤٠٧٦٧٤ - عبدالإله ٠٥٠٥٤٠٠٣١٦ .
، حرم "فهد النفيسة" إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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