تأهيل «كشافة السعودية» على الدفاع المدني والإنقاذ استعدادًا لموسم الحج

بدأت قطاعات جمعية الكشافة العربية السعودية، تأهيل أعضائها من الكشافة والجوالة المُرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج على أعمال الدفاع المدني والإنقاذ.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الدورات تضمَّنت كيفية التعامل مع الحرائق وأنواع الطفايات ونقل المصابين ومكونات مركبة الدفاع المدني والآليات والأجهزة المستخدمة في الإنقاذ، بالإضافة إلى التدريب على خطط الإخلاء والتعامل مع حالات الطوارئ.
من جانبه، صرح مسؤول شؤون المعسكرات عبدالله بن صالح الخضير بأن حصول الكشاف أو الجوال على شارتي الهواية (الإطفائي والمنقذ) شرط أساسي للمشاركة في المعسكرات، مؤكدًا أهمية شارات الهواية في إكساب الكشافة المعلومات والمهارات من خلال تدريب متدرج يتناسب مع قدراتهم وميولهم ويساعد في تكامل نموهم، باعتبارها من أهم مفردات الطريقة الكشفية العالمية، ووسيلة في تحقيق المهارات من خلال الاهتمام بالأفراد بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات، علاوة على إشباع الرغبات المختلفة وتنمية القدرات العقلية والنهارية والجسدية وصقل المواهب.
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