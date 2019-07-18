سفارة السعودية بالقاهرة تُحذر المصريين من تأشيرات الحج المزورة

حذَّرت السفارة السعودية في جمهورية مصر العربية، المواطنين المصريين من التعامل مع شركات السياحة التي تستغل موسم الحج، بإصدار تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.

وقالت السفارة، في بيان، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه «نظرًا لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإنَّ سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات، ومخالفتها للأنظمة المتبعة، الأمر الذي يُعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة».

وأضافت السفارة: «علمًا بأنَّه يُمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية».